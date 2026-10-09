Selim Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

Çarşamba Ticaret Borsası'nda (ÇTB) 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerle belirlenen 14 meclis üyesi, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ayşe Akay ve Müdür Yardımcısı Şermin Ersoy'dan aldı.

Mazbata töreninin ardından bugün gerçekleştirilen seçimlerle borsanın yönetim kurulu ve disiplin kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz, yeni dönemde görev yapacak yönetim ve meclis kadrosuyla birlikte Çarşamba Ticaret Borsası'nda dört yıllık çalışma dönemine başladı. Mazbata işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri, sandık başına giderek borsanın yeni yönetim kurulunu ve disiplin kurulunu seçti.

Selim Yılmaz başkanlığında yeni dönem

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim Yılmaz seçildi. Yılmaz'ın başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna, Abdülkerim Pala ve Musa Taşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bekir Atsan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Selim Sağlam ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Mazbata töreninin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Selim Yılmaz, yeni dönemin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz fındık sektörüne daha fazla değer kazandırmak"

Yılmaz, "Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, Çarşamba'mızın ticari ve ekonomik gücünü daha ileriye taşımak, tarımsal üretimimizi desteklemek ve özellikle bölgemiz ekonomisinin can damarı olan fındık sektörüne daha fazla değer kazandırmaktır. Bu doğrultuda, meclisimizle birlikte üyelerimizin talep ve beklentilerini her zaman ön planda tutarak üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sanayicilerimizin ve tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket ederek Çarşamba'mızın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen görev dağılımında Meclis Başkanlığına Murat Yaralı seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine Mert Danışmaz ve Samet Öztekin seçilirken, Meclis Katip Üyeliğine Müslümcan Aydın getirildi. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına Ahmet Hamdi Gün seçilirken, komisyona Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin, Serkan Öztürk ve Eren Ahmet Güler getirildi.

1 Ekim'de meclis üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim süreci, 9 Ekim'de gerçekleştirilen organ seçimleriyle tamamlandı. Çarşamba Ticaret Borsası, Selim Yılmaz başkanlığında belirlenen yeni yönetim kadrosuyla dört yıllık görev dönemine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı