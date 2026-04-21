Denizli OSB yönetiminden vefa ve teşekkür ziyareti

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik, İbrahim Onur Yıldırım, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, ilk ziyaretini Denizli Organize Sanayi Bölgesine 30 yıl boyunca önemli katkılar sunan önceki dönem Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'ya gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Sayın Derya Baltalı'nın Denizli OSB'nin gelişimine sağladığı değerli hizmetler ve uzun yıllara dayanan emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "Denizli OSB'nin bugünlere ulaşmasında önemli pay sahibi olan Sayın Derya Baltalı'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı