Şekerbank, Sürdürülebilir Tarım Projesiyle Uluslararası Ödül Kazandı

Şekerbank, Sürdürülebilir Tarım Projesiyle Uluslararası Ödül Kazandı
Güncelleme:
Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden projesiyle 'Banking Innovation Awards 2025' yarışmasında Bronz Ödüle layık görüldü. Proje, çiftçiden ürün tedarik eden firmalara süreci izleme imkanı sunuyor.

Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden projesiyle uluslararası ödül aldı. Banka, çiftçiden ürün tedarik eden firmalara üretim süreçlerini tarladan itibaren anlık, şeffaf ve doğrulanabilir biçimde izleme imkanı sağlayan yenilikçi dijital dönüşüm projesiyle, uluslararası alanda Qorus-Infosys-Finacle ortaklığında düzenlenen 'Banking Innovation Awards 2025' yarışmasında 'Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu' kategorisinde Bronz Ödüle layık görüldü.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığını dijital çözümlerle birleştiren Şekerbank, tarım ekosisteminin tüm paydaşlarını tek bir dijital platformda buluşturarak üretim sürecini uçtan uca izlenebilir hale getiren projesiyle uluslararası arenadan ödülle döndü. Banka, Qorus - Infosys - Finacle ortaklığında Atina'da düzenlenen 'Banking Innovation Awards 2025' ödül töreninde 'Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu' kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu. Tarımın geleceğine yön veren proje, 53 ülke, 130 finansal kurum ve 320 proje arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre proje; çiftçilerin üretim verilerini dijital ortamda kaydedip paylaşmasını, ziraat mühendislerinin verimlilik analizlerini gerçek zamanlı yürütmesini ve gıda tedarik zincirindeki firmaların üretim kalitesini tarla bazında anlık olarak doğrulamasını mümkün kılıyor. Sistem aynı zamanda, sürdürülebilir üretim sertifikasyonlarında kullanılabilecek güvenilir veri setleri oluşturarak hem üreticilerin hem de firmaların yeşil finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi bir araç işlevi görüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
