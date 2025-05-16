Şekerbank'ın Carbonmap Platformu Uluslararası Başarı Elde Etti

Şekerbank'ın Carbonmap Platformu Uluslararası Başarı Elde Etti
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Şekerbank, KOBİ Bankacılığı etkinliğinde Carbonmap platformuyla 'KOBİ Bankacılığında Etki' kategorisinde Gümüş ödül kazandı. Carbonmap, çevresel ayak izlerinin ölçümüne olanak tanırken, kullanıcılarına sürdürülebilirlik konusunda destek sunuyor.

Şekerbank'ın tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve müşterilerinin kullanımına sunduğu emisyon hesaplama platformu Carbonmap, uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Şirketlerin çevresel ayak izlerini şeffaf bir şekilde ölçümlemelerine olanak tanıyan Carbonmap, uluslararası bir organizasyon olan Qorus'un KOBİ Bankacılığı etkinliğinde, 'KOBİ Bankacılığında Etki' kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Şekerbank, sürdürülebilirlik odaklı dijital platformu Carbonmap ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Carbonmap, bankacılık inovasyonlarının ödüllendirildiği uluslararası bir organizasyon olan Qorus'un KOBİ Bankacılığı etkinliğinde, 47 farklı ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde kişinin katılımıyla 20 binden fazla çevrimiçi oy kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu 'KOBİ Bankacılığında Etki' kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın müşterilerine ücretsiz olarak sunduğu Carbonmap, KOBİ'lerin karbon ayak izlerini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Yapay zeka destekli sohbet ara yüzüyle, kullanıcıların sürdürülebilirlik alanındaki sorularına hızlı ve etkili yanıtlar veren platform, karşılaştırma ve gruplama gibi ileri düzey modülleriyle işletmelerin karbon düzenlemelerine yönelik rekabet güçlerini artırarak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına da destek oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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