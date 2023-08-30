Seferihisar Belediyesi Halk Market'te Büyük İndirim

Seferihisar Belediyesi Halk Market ile vatandaşlara ucuz et imkanı sunuyor. Yerel üreticiyle tüketiciyi buluşturan Seferihisar Belediyesi Halk Market, kasap reyonunda 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında büyük indirime gidiyor. Kampanya çerçevesinde dana kıyma ve kasap köfte 299 TL, kuşbaşı dana eti ise 319 TL'den satışa çıkarıldı.

Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün her geçen gün zorlaştığı bugünlerde, Seferihisar Belediyesi Halk Market ile vatandaşların imdadına yetişti. Sosyal belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken belediye yerel üreticiyle tüketiciyi buluşturarak, halka ucuz ürün imkanı sunduğu Halk Market'te kasap reyonunda indirime gitti. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasında dana kıyma ve kasap köfte 299 TL, kuşbaşı dana eti ise 319 TL'den satışa çıkarıldı. Vatandaşlar Seferihisar ve Ürkmez'de bulunan Halk Market şubelerinden alışverişini yapabilecek.

"Üretici de tüketici de kazanıyor"

Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün iyice zorlaştığını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Halk Market hizmetimizle hem vatandaşlarımızın ürünlere ucuz ve kolay ulaşımını sağlıyoruz, hem de yerel üretimi destekleyerek, Seferihisarlı üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturuyoruz. Halk Market bu yönleriyle çok önemli bizim için. Seferihisarlı çiftçimiz, üreticimiz kazanırken, hemşehrilerimiz organik ve kaliteli ürünlere daha ucuz ulaşıyor. Böylelikle hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazanıyor" diye konuştu. - İZMİR