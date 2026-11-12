SEDDK bütünleşik sigortada prime asgari ücret sınırı getirdi, alım şartını yasakladı

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), alışveriş sırasında ürün veya hizmetle birlikte sunulan bütünleşik sigortalara ilişkin usul ve esasları belirlerken, yıllık brüt sigorta primine üst sınır getirdi ve sigortanın ürün veya hizmet satın almanın şartı haline getirilmesini yasakladı.

SEDDK tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, mal veya hizmet satışı ya da kiralanması sırasında, bunlarla doğrudan bağlantılı risklere karşı sunulan sigortaların güvenilir, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, bütünleşik sigorta kapsamında sunulacak teminatlara ilişkin yıllık brüt prim tutarı, teminatın başlangıç tarihi itibarıyla ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. SEDDK Kurulu, bu üst sınırı mal veya hizmetler bazında yarıya kadar indirebilecek veya iki katına kadar artırabilecek.

Sigorta teminatının süresi en fazla 2 yıl olacak. Uzatılmış garanti teminatı bulunan ürünlerde bu süre garanti süresiyle uyumlu olarak uzatılabilecek.

Sigorta satın alınması, ürün veya hizmet alımının şartı olamayacak

Düzenlemeyle, bütünleşik sigortanın satın alınması, ilgili mal veya hizmetin satın alınması ya da kiralanmasının şartı haline getirilemeyecek. Sigortanın tercih edilmemesi, ürün veya hizmet bedelinin ya da diğer satış koşullarının tüketici aleyhine değiştirilmesine gerekçe oluşturamayacak.

Bütünleşik sigorta, malın satışı veya kiralanması ya da hizmetin satışı sırasında veya satış ve kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içinde sunulabilecek.

Sigortanın fiziki veya elektronik ortamda sunulması halinde, sigortayı sağlayan şirketin unvanı ve iletişim bilgileri, varsa sigorta aracısının bilgileri, prim tutarı ve sigortanın kapsamı tüketiciye açıklanacak. Ayrıca rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminatın, riski üstlenen sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından ödeneceği belirtilecek.

Tüketici sigortasını kolaylıkla sona erdirebilecek

Yönetmelikle, bütünleşik sigortalarda sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin taleplerin herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletilmesine imkan tanındı.

Sigortayı sunan platformlar, iptal talebinin sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemle de iletilebilmesini sağlayacak sistemleri kurmakla yükümlü olacak. Sigorta ettiren, sözleşmeyi sona erdirirken başlangıçta kullandığı yöntemden daha ağır koşullara tabi tutulamayacak.

Bütünleşik sigortaya konu mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal veya dönme hakkının kullanılması halinde sigorta sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erecek.

Kapsama alınan ve kapsam dışında tutulan sigorta türleri

Bütünleşik sigorta kapsamında malın kırılması, kaybı, çalınması, yanması ve arızalanması gibi risklere ilişkin teminatlar sunulabilecek. Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybıyla bağlantılı riskler de bu kapsamda yer alacak.

Seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik, fatura ödeme, siber güvenlik ve paylaşımlı veya kısa süreli motorlu kara taşıtı kiralama hizmetlerinin kullanılamaması, iptali, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi risklere karşı da sigorta sunulabilecek.

Bunun yanı sıra vize ve ikamet izni başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar ile bankaların kendilerine ait olmayan elektronik ticaret ortamları üzerinden sağladıkları bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da bütünleşik sigorta kapsamında değerlendirilebilecek.

Zorunlu sigortalar, konut ve iş yeri sigortaları, zorunlu deprem sigortası, sağlık ve hastalık sigortaları, tarım sigortaları, birikim ve yatırımlı sigortalar ile nakliyat ve hukuksal koruma sigortaları ise bu kapsamda sunulamayacak.

Öte yandan, sigorta priminin mal veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde ödeme belgesinde ayrıca gösterilmesi gerekecek. Sigorta şirketleri, sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi bilgilendirecek ve güvenli bir yöntemle onayını alacak.

Yönetmelik kapsamında uygulamaya geçecek yetkili kuruluşların faaliyete başlamadan bir ay önce SEDDK'ye bildirimde bulunması gerekecek.

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelikte de değişikliğe gidildi

Öte yandan SEDDK tarafından hazırlanan "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, sigortacılık faaliyetlerinin sınırları ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin mevcut yönetmelik, bütünleşik sigortalara yönelik yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda, yönetmeliğe Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e atıf eklenirken 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA