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SEDAŞ'tan 570 Çalışana Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

SEDAŞ'tan 570 Çalışana Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 570 çalışanına 'Yüksekte Güvenli Çalışma' eğitimi vererek, çalışanların güvenliğini artırmayı ve operasyonel verimliliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 570 çalışanına "Yüksekte Güvenli Çalışma" eğitimi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini yansıtan "Yüksekte Güvenli Çalışma" eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamlı eğitim programı ile çalışanlar, sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı hale geldi.

Çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştıran SEDAŞ, her yıl 16 saat eğitim alması gereken ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 570 çalışanı için söz konusu eğitimi düzenledi.

Çalışanların güvenliğini artırmayı ve operasyonel verimliliği güçlendirmeyi hedefleyen eğitimlere operasyon yöneticisi, operasyon uzmanı, bakım yönetimi görevlisi, şebeke operasyon görevlisi ve vardiya amiri pozisyonunda bulunan SEDAŞ çalışanları katıldı. Yüksekte çalışma ve kurtarma uzmanının verdiği eğitimlerde, yüksekte güvenli çalışma, ilgili kanunlar ve mevzuatlar, koruyucu ekipman kullanımı, acil durumlar ve kurtarma yöntemleri, çalışan niteliği, ip düğüm uygulamaları gibi konular teorik ve pratik uygulamalı aktarıldı.

Operasyonel çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimlerin ardından güneş enerji santrallerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Güneş enerjisi santrali kabulüne giden mühendislere yönelik olarak planlanan eğitimlere, yaklaşık 80 mühendis katıldı.

Eğitim sonunda katılımcılar, yüksekte çalışırken karşılaşabilecekleri tehlikelerle başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip oldular. Bu sayede hem güvenlik kültürünün pekiştirilmesi hem de mühendis ve teknisyenlerin çalışma ortamlarındaki risklere karşı daha hazırlıklı olmaları sağlandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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