SEDAŞ şebeke güvenliğini artırmak amacıyla planlı bakım çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elektrik dağıtım altyapısının güvenli ve kesintisiz işletilmesi amacıyla 2. seviye planlı bakım çalışmalarını sürdürüyor. 10 kişilik teknik kadro, çeşitli şebeke güvenliği artırma faaliyetlerini yürütüyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde planlı bakım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ elektrik dağıtım altyapısının güvenli ve kesintisiz şekilde işletilmesi amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2. seviye planlı bakım çalışmalarına devam ediyor.

SEDAŞ Gebze Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde saha ekiplerinin gerçekleştirdiği şebeke çalışmaları ile şebeke güvenliğinin artırılması ve olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında 5 ekipten oluşan toplam 10 kişilik teknik kadro sahada aktif olarak görev alıyor.

Planlı bakım faaliyetleri çerçevesinde izolatör ve VHD değişimi, klemens yenileme ve trafo bakımı gibi teknik işlemler gerçekleştirilirken, hat güvenliğini sağlamak amacıyla iletkenlere yakın ağaçların budanması ve fazla ek bulunan iletkenlerin yenilenmesi de çalışmalar arasında yer alıyor.

SEDAŞ, sorumluluk bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürerek enerji altyapısının güvenilirliğini artırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
