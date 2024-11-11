Üye Girişi
Haberler

Sebze fiyatları ekim'de yüzde 20 arttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekim ayında sebze fiyatları, hava koşulları ve tek bir bölgeden gelen sera ürünleri nedeniyle en çok domates ve biberde yüzde 20 arttı. Hal esnafı, kış mevsiminde fiyatların düşmesinin beklenmediğini belirtti.

Sebze fiyatları geçtiğimiz ay en çok pahalanan ürün grubu oldu. Söz konusu ayda en çok domates ve biber fiyatı arttı. İstanbul Yenibosna'daki hal esnafı, havaların soğuması ve sera ürünlerinin tek bölgeden gelmesinden dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün grubu olarak dikkat çekti.
İstanbul Yenibosna'daki sebze ve meyve halinde fiyatları artan ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçtiğimiz aya göre domates ve biberin fiyatı yüzde 20 arttı.

SERA ÜRÜNLERİNİN TEK BÖLGEDEN GELİYOR OLMASI FİYATLARI ARTIRDI

Hal esnafı havaların soğuması ve sera ürünlerinin kış mevsiminden dolayı tek bölgeden gelmesinin fiyatları artırdığını söyledi. Öte yandan sebzeye olan talebin yükseldiğini söyleyen hal esnafı, kış döneminde fiyatların düşmeyeceğini aktardı.

HALDEKİ SEBZE FİYATLARI

Halde; domates 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Limonun fiyatı ise 15-20 lira civarında seyrediyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor.

"DOMATES VE BİBER FİYATLARI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI"

Kış sezonu başladığı için tüm ürünlerin sera ürünü olduğunu söyleyen hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Sebzeler şu an sadece tek bir bölgeden geliyor. Bundan kaynaklı olarak fiyatlar biraz yükseldi. Şu an ürünler sadece Akdeniz bölgesinden geldiği için talep karşılanamıyor. Maliyetler de çok yükseldi. Ambalaj ve işçi fiyatları da arttı. Domates şu anda 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Sadece limon fiyatı biraz düşük, 15-20 liradan satılıyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor. Domates ve biber fiyatları geçen aya göre yüzde 20 arttı. Kış boyunca fiyatlar böyle devam edebilir" dedi.

Sebze fiyatları ekim'de yüzde 20 arttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoguz:

nasıl biz ülke olarak bu hale geldik düşünmek lazım hatayı nerde yaptık diyerek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.