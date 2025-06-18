Schneider Electric ve NVIDIA, Yapay Zeka Altyapısı İçin Stratejik Ortaklık Kurdu

Schneider Electric, sürdürülebilir ve yapay zekaya hazır altyapıya yönelik artan talebi karşılamak amacıyla NVIDIA ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric ve NVIDIA, Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte yeni nesil yapay zeka fabrikalarını mümkün kılmak üzere enerji, soğutma, kontrol sistemleri ve yüksek yoğunluklu raf çözümlerine yönelik AR-GE çalışmalarını birlikte ilerletiyor.

NVIDIA GTC Paris'te duyurulan küresel stratejik ortaklık, sürdürülebilirlik ve hızlandırılmış bilgi işlem konularında dünya liderlerini bir araya getirerek, Avrupa Birliği'nin yapay zeka altyapı hedefleriyle 200 milyar avroluk yatırım öngören "InvestAI" girişimine destek sağlıyor.

Yapay zekaya uygun altyapı, sürdürülebilirlik ve enerji şebekesi entegrasyonu alanlarındaki uzmanlıklarını birleştiren Schneider Electric ve NVIDIA, Avrupa genelinde en az 13 yapay zeka fabrikası ve 5'e kadar yapay zeka gigafabrikası kurmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu'nun "Yapay Zeka Kıtası Eylem Planı"na katkı sunuyor.

Schneider Electric aynı zamanda yapay zekaya hazır yeni veri merkezi çözümlerini de tanıttı. Bunlar arasında yeni EcoStruxure Pod ve Raf Altyapısı da yer alıyor. Küresel ölçekte yapay zeka gelişmelerini hızlandırmak için tasarlanan Ön Üretimli Modüler EcoStruxure Pod Veri Merkezi, ölçeklenebilir, modüler yapısıyla yapay zeka veri merkezlerinin hızlı ve esnek şekilde kurulmasını sağlıyor.

NVIDIA MGX modüler mimarisini kullanan NVIDIA GB200 NVL72 platformunu desteklemek üzere, Schneider Electric'in NVIDIA HGX ve MGX ekosistemlerine ilk kez entegre edildiği, Open Compute Project (OCP) ilhamlı yeni bir raf sistemi de geliştirildi.

Bu gelişmeler, iki küresel şirketin bu yılın başlarında paylaştığı önemli adımların üzerine inşa ediliyor. Bunlar arasında, Schneider Electric ile ETAP'ın, NVIDIA Omniverse Blueprint kullanarak yapay zeka fabrikalarında elektrik ve büyük ölçekli enerji sistemleri için "dünyada bir ilk olan" dijital ikiz çözümünü tanıtması da yer alıyor.

Schneider Electric ve NVIDIA, NVIDIA tarafından onaylanmış bir CDU tedarikçisi olarak, tam elektrikli ve sıvı soğutma temelli birçok referans tasarımını ortaklaşa geliştirdi. Bu tasarımların birçoğunda, Schneider Electric'in martta bünyesine kattığı Motivair'ın sıvı soğutma çözümleri de yer alıyor.

Genişleyen ve derinleşen bu stratejik işbirliği sayesinde, Schneider Electric ve NVIDIA altyapı çalışmalarını hızlandırmaya devam edecek, yeni ürün lansmanları ve referans tasarımlarını hızla hayata geçirerek geleceğin yapay zeka fabrikalarının inşasını destekleyecek.

"Schneider Electric ve NVIDIA sadece birer iş ortağı değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Blum, Schneider Electric ve NVIDIA'nın sadece birer iş ortağı olmadığını ifade etti.

Ekiplerinin, küresel ölçekte bir sonraki yapay zeka fabrikası dalgasını destekleyecek altyapıyı birlikte geliştirerek ileri düzey AR-GE çalışmalarına yön verdiğini aktaran Blum, şunları kaydetti:

"Yapay zeka veri merkezlerine özel olarak tasarlanmış yeni nesil enerji ve sıvı soğutma çözümlerinin devreye alınmasında birlikte büyük başarılar elde ettik. Sürdürülebilirlik ve hızlandırılmış bilgi işlem alanında dünya liderlerini bir araya getiren bu stratejik ortaklık, yakaladığımız ivmeyi daha da artırarak, geleceğin yapay zeka iş yükleri için mümkün olanın sınırlarını zorlamamıza olanak tanıyor."

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang da yapay zekanın, zamanın en belirleyici teknolojisi ve dünyayı kökten değiştiren en etkili güç olduğunu vurgulayarak, Schneider Electric ile el ele vererek yapay zekayı her şirketin, sektörün ve toplumun hizmetine sunacak yapay zeka fabrikalarını inşa ettiklerini belirtti.