Schneider Electric ve Inavitas'tan Başkent EDAŞ ile Stratejik Anlaşma

Schneider Electric ve teknoloji ortağı Inavitas, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Başkent EDAŞ'ın şebeke yönetim sistemini geleceğe taşımak amacıyla stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin üç dağıtım şirketinden biri konumundaki Başkent EDAŞ, Ankara dahil 7 ilde yaklaşık 4,6 milyon aboneye hizmet veriyor.

Başkent EDAŞ, bu anlaşmayla, "Başkent EDAŞ SCADA Yenileme Projesi" kapsamında operasyonel verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Schneider Electric'in EcoStruxure Gelişmiş Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS) çözümünü tercih etti.

Proje, mevcut Gözetimsel Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sisteminin yenilenmesini, Dağıtım Yönetim Sistemi'ni (DMS) ve Dağıtık Enerji Kaynakları Yönetim Sistemi'ni (DERMS) kapsıyor. DERMS, özellikle artan yenilenebilir enerji santralleri ve elektrikli araç şarj istasyonları nedeniyle yönetimi giderek zorlaşan şebekenin, kararlılığını koruyarak maksimum seviyede yeşil kaynağı sisteme dahil etmesine olanak tanıyacak.

Söz konusu entegre sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye sorunsuz dahil edilmesini sağlamanın yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) gibi kritik bilgi teknolojileri sistemleriyle tam entegrasyon sunacak.

Projenin önemli bileşenlerinden siber güvenlik katmanı için Schneider Electric'in operasyonel teknolojiler alanında global tecrübeye sahip ve marka bağımsız çözümler sunabilen uzman ekibinden destek alınacak. Bu kapsamda, projenin altyapı tasarımı "IEC 62443" siber güvenlik standartlarının tüm gerekliliklerine tam uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek.

İşbirliği sayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği"ne tam uyumlu, üst düzeyde bir altyapı tesis edilecek.

Schneider Electric'in şebeke operasyon yazılımları partneri Inavitas, projenin Türkiye regülasyonlarına uygun, anahtar teslim bir şekilde hayata geçirilmesinde ve sistemin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol üstlenecek.

"Başkent EDAŞ'ın dijitalleşme yolculuğunda yer almaktan mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp, Başkent EDAŞ gibi değerli bir iş ortağının dijitalleşme yolculuğunda yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

EcoStruxure ADMS platformunun, şebeke operasyonlarında izleme ve kontrolden çok daha fazlasını sunarak analiz ve optimizasyon yetenekleriyle verimliliği en üst seviyeye taşıdığını aktaran Özalp, "Platformumuzun gücünü tecrübeli çözüm ortağımız Inavitas'ın uzmanlığıyla birleştiren bu proje, sadece Başkent EDAŞ'ın operasyonel mükemmelliğine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin enerji altyapısının modernizasyonu ve arz güvenliği için de önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet sürekliliği ve enerji verimliliği artacak"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde Türkiye'nin enerji altyapısını geleceğe hazırlamaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Başkent EDAŞ'ta devreye alacakları yeni nesil şebeke yönetim sistemiyle dağıtım ağlarını daha akıllı, esnek ve çevreci hale getireceklerini belirten Özsürekci, şunları kaydetti:

"Bu sistem sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu, gerçek zamanlı izleme ve otomasyon kabiliyetleriyle en üst seviyeye taşınacak. Böylece hem hizmet sürekliliğini hem de enerji verimliliğini artırarak, kullanıcılarımıza daha dayanıklı, güvenli ve düşük karbonlu bir enerji hizmeti sunacağız. 'Daha iyi bir gelecek' hedefimiz doğrultusunda kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji için yeni teknolojilerimizi kullanarak çalışmaya ve sektörümüze öncü olmaya devam edeceğiz."

Inavitas Üst Yöneticisi (CEO) Erman Terciyanlı da Başkent EDAŞ ADMS projesini Türkiye'nin enerji dağıtım altyapısında dijital dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak niteledi.

Terciyanlı, Schneider Electric ile güçlü işbirliklerini, Türkiye'nin önemli dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ ile bu projede ileri bir seviyeye taşımaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Inavitas olarak, mühendislik gücümüz ve yazılım çözümlerimizle Türkiye'nin regülasyonlarına ve saha dinamiklerine uygun şekilde geliştirdiğimiz sistemlerin, dağıtım şebekelerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artıracağına inanıyoruz. Enerji sektöründe dijitalleşme ve yerli katma değer odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz."