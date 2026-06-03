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Dev yolcu gemisi yeniden Bodrum'da

Dev yolcu gemisi yeniden Bodrum'da
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Bahama bayraklı dev yolcu gemisi Scarlet Lady, Muğla'nın Bodrum ilçesini ikinci kez ziyaret ederek 2 bin 502 yolcu ve 1142 personel getirdi. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Adası'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesini ikinci kez ziyaret eden Scarlet Lady adlı dev yolcu gemisi, toplam 2 bin 502 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, yeniden Bodrum'a geldi. İlçeyi geçtiğimiz yıllarda sık sık ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 502 yolcu ile 1142 personel getirdi.

Rodos Limanı'ndan gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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