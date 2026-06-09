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Rusya'nın en büyük bankası Sber, 5 ayda karını yüzde 21,1 artırdı

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Rusya'nın en büyük bankası Sber'in net karı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarak 827,2 milyar ruble (yaklaşık 10,5 milyar dolar) oldu.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in net karı, yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarak 827,2 milyar rubleye (yaklaşık 10,5 milyar dolar) çıktı.

Sber'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın bu yılın ocak-mayıs dönemine ait finansal sonuçlarına yer verildi.

Açıklamada, bankanın net karının mayısta yıllık bazda yüzde 20,5 artarak 169,4 milyar rubleye yükseldiği belirtilirken ocak-mayıs döneminde ise yüzde 21,1 artışla 827,2 milyar rubleye çıktığı bildirildi.

Bankanın öz sermaye getiri oranının ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 22,3 seviyesinden yüzde 23,2'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu oranın mayısta yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Sber'in net faiz gelirlerinin ocak-mayıs döneminde yüzde 24,8 artarak 1,48 trilyon rubleye çıktığı, net komisyon gelirlerinin ise yüzde 1 azalarak 286,2 milyar rubleye gerilediği kaydedildi.

Sber, geçen yıl 1,7 trilyon ruble net kar elde etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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