Sayıştay, 163. Kuruluş Yıl Dönümünü Anıtkabir'de Kutladı

Sayıştay, 163. Kuruluş Yıl Dönümünü Anıtkabir'de Kutladı
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Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 163. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yener, burada yaptığı konuşmada Sayıştay'ın bağımsız bir denetim ve yargı organı olarak kamu mali yönetiminin etkinliğine vurgu yaptı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 163. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yener başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türk Sayıştayı olarak bugün kuruluşumuzun 163. yılını kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Sayıştay kurulduğu günden bu yana bağımsız bir denetim ve yargı organı olarak kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişi konusunda hukuk devleti anlayışı çerçevesinde görevini başarıyla sürdürmüştür. Sayıştay denetimlerinin öncelikli amacının hata bulmak olmadığı, kamu kaynaklarının sağlıklı kullanımına bir katkı sağlamak olduğu, vatandaşın refah düzeyinin artırılmasına bir destek olduğunun bilincindedir. Bu anlayışla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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