Üye Girişi
Haberler

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı ile ödemelerde ekstra fiyat isteyen şirketlerin ihbar edilmesi çağrısının ardından, vatandaşlar TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar araç muayenesinden şirketin 80 lira fark aldığını belirtirken, TÜVTÜRK ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada söz konusu ücretin komisyon değil "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı ile ödemelerde ekstra ücret talep eden şirketlerin şikayet edilmesini isterken, söz konusu açıklamanın ardından ilk gündeme gelen şirket TÜVTÜRK oldu. Vatandaşlar, araç muayenesinden şirketin 80 TL fark aldığını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALANLARI ŞİKAYET EDİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, kredi kartı ödemelerinde farklı fiyat isteyen şirketlere dikkat çekti. Söz konusu şirketleri vatandaşın ihbar etmesini isteyen Bakan Şimşek, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz." dedi.

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

İLK ŞİKAYET EDİLEN ŞİRKET TÜVTÜRK OLDU

Şimşek'in çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyada TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar şirketin araç muayenesinden 80 TL komisyon farkı aldığını söyledi.

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ

Öte yandan, "komisyon" iddiası haziran ayında da gündeme gelmiş, TÜVTÜRK o dönem yaptığı açıklamada söz konusu farkın "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek Ekonomi TÜVTÜRK TÜVTÜRK Finans Hukuk

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

 Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının öğretmenini bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz
İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

Elinde pankartla gezen genç kadın, ne istediğini herkese ilan etti
500

Yorumlar (21)

Seydo:

Boşuna mücadele etmeyin. Kimi kime şikayet ediyorsunuz?

267
14
yanıtYanıtla
Ufuk Bektas:

Neyin hizmeti aç köpekler

249
0
yanıtYanıtla
Vatansever:

Neyin hizmeti bu taşı atıp kolunuz mu yoruldu

132
0
yanıtYanıtla
Doğrucu:

Bu ülkede akplilerden başka hırsız yok

98
31
yanıtYanıtla
Ender YILDIRIM:

ülkede en büyük soygunu yapan yer tüvtürk. hiç bir halt yaptıkları yok. bi dünya para alıyorlar bide azarlıyorlar.

122
1
yanıtYanıtla
abdurrahman arslan:

Ne hizmetmiş. Varınca çay ayrı kahve ayrı her türlü hizmeti yapıyorsunuz. Hizmet bedeli derker biraz utanma olur ayıp.

87
0
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

bakkallar sigaradan 2 TL komisyon alıyor marketler hariç denetlensin

49
9
yanıtYanıtla
Ferit Garipoğlu:

o zaman mağazalar benzin istasyonları alış veriş marketleri vs.vs.vs. onlarda hizmet bedeli alsın sonuçta onlarda hizmet veriyor... saçmalık...

53
0
yanıtYanıtla
sdt gks:

adamlarda her minareye göre kılıf var. yaz oraya falanca kanun, servis sağlayıcı,hizmet bedeli vs yapıştır git.. Hizmet bedeliymiş.

48
0
yanıtYanıtla
VEFA:

Vatandaşı resmen haraca bağlamış bunlar!...

46
2
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });