Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı ile ödemelerde ekstra ücret talep eden şirketlerin şikayet edilmesini isterken, söz konusu açıklamanın ardından ilk gündeme gelen şirket TÜVTÜRK oldu. Vatandaşlar, araç muayenesinden şirketin 80 TL fark aldığını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALANLARI ŞİKAYET EDİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, kredi kartı ödemelerinde farklı fiyat isteyen şirketlere dikkat çekti. Söz konusu şirketleri vatandaşın ihbar etmesini isteyen Bakan Şimşek, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz." dedi.

İLK ŞİKAYET EDİLEN ŞİRKET TÜVTÜRK OLDU

Şimşek'in çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyada TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar şirketin araç muayenesinden 80 TL komisyon farkı aldığını söyledi.

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ

Öte yandan, "komisyon" iddiası haziran ayında da gündeme gelmiş, TÜVTÜRK o dönem yaptığı açıklamada söz konusu farkın "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."