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Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan son on bir aylık ihracat verileri doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayii ihracat rekoru kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan son on bir aylık ihracat verileri doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayii ihracat rekoru kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, son on bir aylık ihracat rakamları doğrultusunda; Kasım ayı savunma ve havacılık sanayii ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3'lük artış ile 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4'lük artış ile 6,479 milyar dolar oldu.

2024 yılı Kasım ayı savunma ve havacılık sanayii ihracatı hakkında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Savunma sanayiimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor! Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz.

Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şartsız desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor. Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketlerimiz, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı.

Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek.

İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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