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Savunma ve havacılık ihracatı ekimde yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı

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Savunma ve havacılık ihracatı ekimde yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sektörünün ocak-ekim dönemindeki ihracatının yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolar, son 12 aylık ihracatının ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık ihracatına ilişkin verileri açıkladı. Sektörün ihracatının artmaya devam ettiğini belirten Görgün, "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Son 12 ayda ihracatımız, yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Milli teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyoruz"

Savunma sanayiinin üretim ve ihracat kapasitesini geliştirdiklerini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayiimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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