Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin bu yılki ihracatının 8,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İSO ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları'nda sektörün gelişmeleri ele alındı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları", sektörden farklı kesimleri bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan SSB Başkanı Görgün, sektörde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Sektördeki ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Ekonomi
500

