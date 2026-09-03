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Savunma ihracatında rekor: 511 milyon dolar

Savunma ihracatında rekor: 511 milyon dolar
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, Ağustos'ta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık alanındaki ihracatın 511,4 milyon dolar olduğunu ve bu yılın ilk 8 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdiğini belirtti. İhracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Görgün, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, ağustosta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu. Geride bıraktığımız 12 aylık dönemde ise toplam ihracatımız 10,9 milyar dolara yükseldi. Bugün ulaştığımız ihracat performansı; mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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