Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Japonya temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında işbirliklerini geliştirmek amacıyla Japonya'nın başkenti Tokyo ve Kobe şehrinde üst düzey temaslarda bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Japonya Savunma Bakanı, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanları ile bir araya gelen Görgün, Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve kurum yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin köklü bir dostluk, karşılıklı saygı ve güven zemininde geliştiğine işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, tarihi dostluk ve stratejik ortaklık anlayışıyla bugün çok daha geniş bir işbirliği perspektifine sahip olduğunu belirten Görgün, "Savunma sanayi alanındaki temaslarımızı da bu anlayışa yakışır şekilde, uzun vadeli ve kurumsal işbirlikleriyle güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görgün, "Japonya ile stratejik ortaklığımızı ileri teknoloji, kalite, güven ve karşılıklı fayda temelinde savunma sanayisi alanında daha somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'nın mühendislik, kalite ve teknoloji kültürünün Türkiye'nin yenilikçi savunma sanayisi ekosistemiyle önemli bir tamamlayıcılık sunduğuna dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Japonya'nın yüksek teknolojiye dayalı üretim kabiliyeti ile Türkiye'nin çevik, yenilikçi ve sahada kendini kanıtlamış savunma sanayi birikimi arasında güçlü bir sinerji potansiyeli görüyoruz. Görüşmelerimizde bu potansiyeli AR-GE, tedarik zinciri, sistem entegrasyonu ve ileri teknoloji alanlarında somut başlıklara dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

KHI ve NEC tesislerinde teknik incelemeler

Başkan Görgün, Japonya programı kapsamında Kobe'de KHI Kobe Works, Tokyo'da ise NEC Fuchu tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyaretlerde ileri üretim teknolojileri, elektronik sistemler, haberleşme altyapıları, sistem entegrasyonu ve savunma teknolojilerinde işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Görgün, temaslarına ilişkin, "ATLA, KHI ve NEC temaslarımızda karşılıklı kabiliyetleri daha yakından değerlendirme fırsatı bulacağız. Amacımız, iki ülkenin sanayi ve teknoloji kurumları arasında sürdürülebilir, güvene dayalı ve karşılıklı fayda üreten bir işbirliği zemini oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Japon Toplumu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na katılım

Haluk Görgün, programı çerçevesinde Prenses Akiko Mikasa'nın teşrifleriyle düzenlenen Türk-Japon Toplumu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na da iştirak etti.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin yalnızca kurumsal temaslardan ibaret olmadığını vurgulayan Görgün, "İki ülke arasındaki dostluk, ilişkilerimizin en kıymetli dayanaklarından biridir. Bu ziyaretin savunma sanayi alanındaki işbirliği arayışlarına katkı sunmasının yanı sıra halklarımız arasındaki gönül bağlarının güçlenmesine de vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.