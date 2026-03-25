Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 21. KOBİ Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi sektörünün 2025 yılını ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 48, sözleşme hacminde de yüzde 80 büyümeyle tamamladığını belirtti.

"Birlikte Güçlü Birlikte Büyük" temasıyla organize edilen 21. KOBİ Zirvesi, Bakan Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün teşrifleriyle OSTİM Teknik Üniversitesi'nde yapıldı."

Görgün, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinde ana sanayi ile KOBİ entegrasyonu odaklı stratejilerin, tedarik zinciri modellerini ve teknolojik derinliği artıracağını söyledi.

Savunma sanayisinin, ana yükleniciler, KOBİ'ler, araştırma merkezleri ve üniversitelerle dinamik bir ekosistem olarak yoluna devam ettiğini bildiren Görgün, sektörde 4 bini aşkın firmanın, 1400'ün üzerinde projenin ve 100 bini aşan doğrudan istihdamın söz konusu olduğunu kaydetti.

Sektörün 20 milyar doların üzerinde ciroya ulaştığını ve yerlilik oranının yüzde 80'i geçtiğini ifade eden Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisi, ihracatta 2025 yılını bir önceki yıla göre diğer sektörlerle karşılaştırıldığında açık ara önde yüzde 48'lik, yaptığı sözleşme hacmini de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80'lik büyümeyle tamamlamıştır. Bu tablo, KOBİ'lerimizin yalnızca üretim zincirinin bir halkası olmasının ötesinde, aynı zamanda milli teknoloji ve milli yetkinlik hamlelerimizin taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu da açık biçimde göstermektedir."

SSB olarak bu ekosistemi bütüncül anlayışla ele aldıklarını söyleyen Görgün, sanayileşme faaliyetlerinde KOBİ'lerin iş payını büyütmeyi önceliklendirdiklerini belirtti.

Görgün, tasarımdan seri üretime, AR-GE'den sanayileşmeye, kalite süreçlerinden ihracata kadar her aşamada KOBİ'lerin daha görünür, daha etkin ve daha sürdürülebilir bir konuma ulaşmasını öncelediklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımımız doğrultusunda sanayi katılımı faaliyetlerimizi güçlü şekilde yürütüyor, projelerde ana sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini destekliyor, yan sanayi ve KOBİ iş payını büyütüyor, teknoloji ile ürün kazanımını hızlandırıyoruz. Başkanlığımız tarafından yürütülen sanayileşme faaliyetlerinde özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen ve global tedarik zincirlerine entegre olabilecek nitelikli yan sanayinin oluşturulması, temel amaçlarımızın başında geliyor. Bu doğrultuda projelerimiz kapsamında yüklenici firmalarımızın sözleşme bedelinin en az yüzde 21'ine karşılık gelen kısmını yan sanayi ve KOBİ'lerimize nitelikli ve katma değerli işler olarak vermesini ve bu firmalarda yürütülecek tasarım, üretim, entegrasyon, test ve sertifikasyon süreçlerini doğrudan desteklemesini zorunlu kılıyoruz."

Sektörün yetkinlik altyapısını dijital platformlar üzerinden yönettiklerini dile getiren Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Portalı bünyesinde yaklaşık 9 bin yerli ürün ve 4 binin üzerinde firma bilgisinin bulunduğunu aktardı.

Görgün, 2024 yılında 25, 2025 yılında 37 olmak üzere 62 firmanın 50 milyon dolarlık bu desteklerden faydalanmasının önünü açtıklarını bildirdi.

"Dünya ülkeleri için rol model haline geldi"

Türkiye'nin savunma sanayisinde kurduğu ekosistemin dünya ülkeleri için bir rol model haline geldiğini, artık sadece ürünlerin değil, kurumsal ve yasal işleyiş modellerinin de talep edildiğini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Artık ülkeler bize sadece şirketlerimizin ürünleri ve şirketlerimizle birlikte yapılacak ortaklık kurma taleplerinin ötesinde kurgusal, yapısal, yasal olarak da Türkiye'deki işleyişi model almayı arzuladıklarını belirterek, bunun know-how'unun transferiyle ilgili sözleşme yapmak üzere geliyor. Hatta çok yakın zamanda bir ülke ile know-how transferi konusunda görüşmelerimiz, belki bir sözleşmemiz olacak. Bu geldiğimiz aşamada bizlere, Türk mühendisine, yatırımcısına, gencine güvenen ve bu konuda her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle bir kere daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

"Güçlü bir savunma sanayisi, güçlü bir KOBİ ekosistemi demektir"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Türkiye'nin savunma sanayisinde yazdığı başarı hikayesinde KOBİ'lerin rolünün kritik olduğunu dile getirdi.

Sektörün gücünün yalnızca ana yüklenici firmalarla sınırlı kalmadığını ifade eden Nacar, başarının bu firmaların etrafında oluşan geniş ve yetkin sanayi ekosistemiyle mümkün olduğunu söyledi.

"Güçlü bir savunma sanayisi, güçlü bir KOBİ ekosistemi demektir." ifadesini kullanan Nacar, şu değerlendirmede bulundu:"

"Bugün Türkiye'de yürütülen savunma projelerinin büyük bölümünde KOBİ'lerimiz, kritik alt sistemlerin geliştirilmesinde, ileri üretim teknolojilerinde, yazılım ve elektronik alanlarında, AR-GE ve inovasyon süreçlerinde çok önemli roller üstlenmektedir. Bu ekosistemin güçlenmesi yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik ve teknolojik bağımsızlık meselesidir. Savunma sanayimizde, savaş şartlarında dahi sürdürülebilir üretimin devam etmesi, sanayi altyapısının çevikliğine ve ekosistemin gücüne bağlıdır. KOBİ'lerimizle kurduğumuz işbirliği, bu boyutuyla hayati önem taşımaktadır."

Türk savunma sanayisinin, platform üretiminin ötesine geçerek teknoloji üretme kapasitesine sahip bir altyapıya ulaştığını bildiren Nacar, yerlilik oranının birçok kritik sistemde yüzde 80 seviyelerine ulaştığını kaydetti.