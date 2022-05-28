Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: "Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor" - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ile Türkiye'nin her alanda birbirini tamamladığını ve kabiliyetlerini artıcı faaliyetler konusunda birlikte hareket edebilecek konumda olduğunu ifade etti.

Demir, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da büyük heyecan yaşandığını söyledi.

Her iki ülkeden birçok şirketin TEKNOFEST'te yer aldığını belirten Demir, "tek millet iki devlet" anlayışının festivalde ortaya konulduğunu dile getirdi.

Demir, TEKNOFEST ile genç kesimde heyecan oluşturmanın amaçlandığını ifade ederek, "Teknoloji yönünde bir farkındalık ve geleceğe doğru gençlerimizi yönlendirmek anlamında bir faaliyet olsun istedik." dedi.

"TEKNOFEST gençler için mükemmel bir fırsat oluşturuyor"

Festivalde sergilenen ürünlerin Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Daha yapmamız gereken çok sayıda iş var. Gençlerimize, 'Gelecekte bir numara olmamız gereken alanlar var, bunu da gerçekleştirecek olanlar sizlersiniz. Ellerinizdeki kabiliyetlerinizi getirin, burada sergileyin biz size destek olalım. Gelecekte sizlerin omuzlarında ülkelerimiz yükselecek. Bu anlamda da bu cesareti ortaya koymak için TEKNOFEST mükemmel bir fırsat oluşturuyor.' diyoruz."

Demir, iki ülke arasında savunma sanayi alanında atılacak adımlara ilişkin olarak, "Azerbaycan ile Türkiye, her alanda birbirini tamamlayan ve kabiliyetlerini artıcı faaliyetler konusunda birlikte hareket edebilecek konumda. Görüşmelerimiz adım adım devam ediyor. Her konuda bir anda adım atmamız söz konusu olmuyor. Bir plan çerçevesinde, ülke ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağı şekilde, bir yol haritasında ilerlemek gerektiği konusunda mutabıkız." dedi.