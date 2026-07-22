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Malatya, savunma sanayisinde yeni üretim merkezi olma yolunda

Malatya, savunma sanayisinde yeni üretim merkezi olma yolunda
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ULUSDER Başkanı Özcan Polat ve yönetimini ziyaret ederek savunma sanayi yatırımının kente sağlayacağı istihdam, üretim ve ihracat katkılarını değerlendirdi. Yatırımın stratejik önemi vurgulandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ULUSDER Başkanı Özcan Polat ile yönetim kurulu ve üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, ULUSDER'in Malatya'ya kazandırdığı savunma sanayi yatırımı ile satın alınan fabrikanın kentin sanayi ve ekonomisine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Toplantıda, savunma sanayisi alanında gerçekleştirilen yatırımın Malatya'nın üretim kapasitesini artıracağı, yeni istihdam alanları oluşturacağı, yüksek katma değerli üretimi destekleyeceği ve ihracat potansiyeline katkı sunacağı belirtildi. ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Malatya'nın üretim gücünü stratejik sektörlerle daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade ederek, savunma sanayi yatırımının yalnızca bir fabrika yatırımından ibaret olmadığını, şehrin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Polat, Malatya'yı savunma sanayisinde söz sahibi şehirlerden biri haline getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise ULUSDER tarafından gerçekleştirilen savunma sanayi yatırımının kent adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Malatya'nın böylesine stratejik bir sektörde yatırım alan iller arasında yer almasının gelecek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özcan, ULUSDER Başkanı Özcan Polat ile yönetimine yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, savunma sanayisi alanındaki yatırımın Malatya'nın ekonomik gelişimine, sanayileşmesine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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