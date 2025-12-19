Haberler

ASELSAN'dan Avrupa'ya elektronik harp sistemi ihracatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 8,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Ayrıca ASELSAN'ın Avrupa'da 400 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, savunma sanayisinde ihracatın 8,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen, girişimleri yatırımcılar, kurumlar ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Görgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, son dönemde sektörde güzel gelişmeler yaşandığını belirterek, "Sadece son 10 günde sosyal medyada bir kısmını paylaştığımız testler, teslimatlar, atışlar, ilk defa yapılan ve ilk defa geliştirilen ürünlere dahi dikkat ettiğinizde Allah'a çok şükür birçok şeyi hep beraber bir ahenk içinde ve bir aile yapısı anlayışıyla çözdüğümüzü ve geliştirdiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

Zor problemleri akıllı, zeki, çalışkan ve iyi motive olmuş insanların çözebileceğini vurgulayan Görgün, "Benim en büyük mutluluklarımdan bir tanesi böyle bir ekosistemde böyle kıymetli insanlarla çalışmaktır. Birlikte zor problemleri çözüp sadece bugün için değil yarınlar ve çocuklarımız için fayda üretme doğrultusunda gayret sarf etmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Görgün, ihracat, test atışları ve teslimatlar konusunda güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini dile getirerek, "Daha dün ulaştığımız ihracat rakamını 8,5 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz." ifadesini kullandı.

Haluk Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'u zorluyoruz. Şu an ilk 11'deyiz." diye konuştu.

Etkinlik sırasında yeni bir ihracatın da müjdesini veren Görgün, "Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Ekonomi
