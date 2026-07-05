Eskişehir'de Savronik AŞ'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Eskişehir'de, savunma sanayisi, akıllı ulaşım ve raylı sistemler alanlarında ileri teknoloji ve güvenlik gerektiren cihazlar üreten Savronik AŞ'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Çalışanlar ve aileleri, firmanın Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi.

Firmanın kuruluşunda yer alan Savronik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sıddık Binboğa Yarman, AA muhabirine, Savronik'in 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Kuruluş süreçlerinde alanlarında ileri gelen pek çok kişiyi bir araya getirdiklerini anlatan Yarman, şunları kaydetti:

"Sonuçta Türkiye savunma sektörü, Savronik gibi bir şirketi kazanmış oldu. Turgut Özal'ın büyük vizyonuyla Roketsan'ın kuruluşunda yer aldık. Daha sonra 'Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ' diye, yine devletle ortak olan başka bir şirketimiz vardı."

Yarman, firma olarak 40 yılda ciddi birikimler elde ettiklerini dile getirdi.

Savronik'in yerli ve milli sermayeyle oluşturulan bir şirket olduğunun altını çizen Yarman, şöyle konuştu:

"Firmamız, 'Türkiye'de olmazsa olmaz' türünden işleri yapmaya başlayan bir şirket konumuna geldi. Türkiye'de olmazsa olmaz neler var? Her şeyden önce haberleşme sistemleri çok önemli. Bu sistemlerin kripto haberleşmesi çok önemli."

Yarman, Türkiye'ye ait pek çok savunma sanayisi ürününde imzalarının olduğunun altını çizdi.

Bu konuya ilişkin örnekler veren Yarman, "ANKA'ların elektronik sistemlerini biz yapıyoruz. Yerdeki kontrol sistemleri bizden. Bu, çok güzel bir şey. TUSAŞ'la birlikte çalışıyoruz. TUSAŞ, çok önemli bir kurumumuz. Roketsan'ın birçok çalışmasına el veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Program, firmanın mühendislerinden oluşan grubun konseri, 3 boyutlu ışık gösterisi ve 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle devam etti.