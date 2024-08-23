Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

Enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ÜRETİM YOK, TÜKETİM ÇOK"

Parası olanların yatırım yapmaktansa paralarını bankaya yatırıp faizden kazandığını ifade eden Sayan, "Çünkü hiçbir yatırım faizin getirisi kadar yüksek değildir. Parasıolmayan kredikullanıp yatırım yapmayı kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı yapamıyor.. Üretim yok, tüketim çok" ifadelerine yer verdi.

"MEMLEKETİN HALİ NE OLACAK?"

Paylaşımının devamında vatandaşın belini büken yüksek enflasyona vurgu yapan Sayan, "Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum. Bilen varsa izah edebilir mi?" dedi.

"HESABIN HACKLENDİYSE GÖZ KIRP"

Savcı Sayan'ın paylaşımının altına "Uyandınız tebrikler ama çok geç kalmadınız mı?", "Kendine gel, sen Türkiye şahlandı demeliydin", "Sayenizde oldu şimdi düzeltin", "Hesabın hacklendiyse göz kırp" şeklinde yorumlar yapıldı.