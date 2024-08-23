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Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

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Bir dönem Ağrı Belediye Başkanlığı da yapan AK Partili Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir ekonomi yorumu geldi. nflasyon ve faiz kavramları üzerinden hükümetin ekonomi programını eleştiren Sayan, "Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum. Bilen varsa izah edebilir mi?" ifadelerine yer verdi. Sayan'ın paylaşımını görenler "Saf mı değiştiriyor?" sorusunu soramadan edemedi.

Enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ÜRETİM YOK, TÜKETİM ÇOK"

Parası olanların yatırım yapmaktansa paralarını bankaya yatırıp faizden kazandığını ifade eden Sayan, "Çünkü hiçbir yatırım faizin getirisi kadar yüksek değildir. Parasıolmayan kredikullanıp yatırım yapmayı kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı yapamıyor.. Üretim yok, tüketim çok" ifadelerine yer verdi.

"MEMLEKETİN HALİ NE OLACAK?"

Paylaşımının devamında vatandaşın belini büken yüksek enflasyona vurgu yapan Sayan, "Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum. Bilen varsa izah edebilir mi?" dedi.

Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

"HESABIN HACKLENDİYSE GÖZ KIRP"

Savcı Sayan'ın paylaşımının altına "Uyandınız tebrikler ama çok geç kalmadınız mı?", "Kendine gel, sen Türkiye şahlandı demeliydin", "Sayenizde oldu şimdi düzeltin", "Hesabın hacklendiyse göz kırp" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Belediye Başkanlığı Savcı Sayan Savcı Sayan Ekonomi Ağrı Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Mh Sn:

Gerçekleri konuşmuş, su alan gemiden kendini kurtarmaya bakıyor haklı olarak

63
8
yanıtYanıtla
Cemalettin Doğan:

Düne kadar kendini yırtıyordun ne oldu mühürlü kalbin gözün açıldı mı

40
17
yanıtYanıtla
Discus:

Özellikle medyanın bu tip özeleştirilerde daha yapıcı olması lazım. muhallebi kanadı veya hükümet fark etmez bir milletvekili kendi içinde bir özeleştiri yaptığında bunu hemen saf mı değiştiriyora getirmek yıkıcı bile yaklaşımdır. Medyanın bu tip haberlerdeki usulü yasal anlamda sorumlu olma olmak için " iddia ediliyor… iddia edildi, söylentileri dolaştı" gibi asparagas haber verme usulüdür. Oysa gercekte böyle bir iddia da yoktur

39
7
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Yavuz Deyer:

yeni bir yuva arıyor kendine

35
9
yanıtYanıtla
Vahit:

Çıkarına en uygun neyse öyle konuşur.

32
7
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Nedim Dönmez:

Bunu alan yandı ruzgar ne tarafa eserse bu orda

17
3
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Mustafa Aydogan:

Çıkar biterse, dava da biter. :))))

15
3
yanıtYanıtla
Gungor Gurbuz:

ben muhalif değilim ama gerçeği konuşmak muhalefet mi sayılıyor ?

5
4
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izzet Ulas:

Biraz omurgalı olmak lazım.

1
0
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Genelde Insan 55 Yasindan Sonra Akillanirmis Derler..Kac Yasinda Bu ?

0
0
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