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Saudi Aramco'nun net karı yüzde 29 arttı

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Saudi Aramco'nun düzeltilmiş net karı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 67,2 milyar dolara ulaştı. Şirket, jeopolitik gerilimlere rağmen operasyonel dayanıklılığını vurguladı.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk yarısındaki düzeltilmiş net karı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15,2 milyar dolar artarak 67,2 milyar dolara çıktı.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal sonuçlara göre, şirketin düzeltilmiş net karı ocak-haziran döneminde yüzde 29 yükselerek 67,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 52 milyar dolar düzeltilmiş net kar açıklamıştı.

Şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,4 artarak 25,2 milyar dolardan 33,4 milyar dolara yükseldi. İlk çeyrekte ise düzeltilmiş net kar 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Aramco'nun ilk yarı sonuçlarındaki artışın şirketin operasyonel dayanıklılığı ve esnekliğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda yaşanan benzeri görülmemiş arz kesintisine rağmen, Doğu-Batı Boru Hattı, depolama kapasitesi ve ihracat terminalleri gibi stratejik altyapılarımızın yanı sıra çeşitlendirilmiş varlık portföyümüz ve uzun yıllara dayanan planlamamız sayesinde faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürme yeteneğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Böylece zorlu bölgesel koşullara rağmen üretim ve ihracatı sürdürürken önemli projelerde de ilerleme kaydettik.

Jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği ve küresel stokların azaldığı mevcut ortamda enerji güvenliği ile enerji arzını artırmanın önemi hiç olmadığı kadar belirgin hale geldi. Kısa vadeli piyasa dinamiklerine hızlı yanıt verme kapasitemiz, üretimi artırabilme kabiliyetimiz ile stratejik yatırımlara ve teknolojiye odaklanmamız, küresel ekonomideki güçlü konumumuzu pekiştiriyor."

Şirketin ilk yarıda ortalama ham petrol satış fiyatı, geçen yılın ilk altı ayındaki 71,5 dolar seviyesinden 90,1 dolara yükseldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre Brent petrolün aylık ortalama spot fiyatı, yılın ilk yarısında varil başına 66,6 dolar ile 117,3 dolar arasında değişti.

Kaynak: AA
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