Haberler

SATSO Başkanı Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketinin üretici ve reel sektörün yeni yatırımlarını hayata geçirmesine, üretim altyapısını güçlendirmesine ve istihdam kapasitesini geliştirmesine destek olacağını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketinin üretici ve reel sektörün yeni yatırımlarını hayata geçirmesine, üretim altyapısını güçlendirmesine ve istihdam kapasitesini geliştirmesine destek olacağını bildirdi.

Altuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin üretimde olduğu bilinciyle hareket eden iş dünyasına yönelik açıklanan desteğin önemli bir fayda sağlayacağını, iş dünyası adına bu durumu olumlu karşıladıklarını belirtti.

Üretici için her yeni günün yeni bir mücadele olduğunu, özellikle artan dünya geriliminin de direkt olarak üreticiyi etkilediğini vurgulayan Altuğ, "Bu nedenle sürdürülebilir büyüme, rekabetçilikte yeniden öne çıkmamız, ihracat kapasitemizi artırmamız ve de ülkemiz için cari dengeyi sağlamamız açısından iş dünyamıza sunulan her imkan kat kat fazla fayda ile ülkemize dönecektir." ifadelerini kullandı.

Altuğ, amaçlarının günü kurtarmak değil sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir üretim ekosistemi inşa edilmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle açıklanan bu finansman paketi üreticimizin ve de reel sektörümüzün yeni yatırımlarını hayata geçirmesi, üretim altyapısını güçlendirmesi, istihdam kapasitesini geliştirmesine destek olacaktır. Bu kıymetli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimindeki tüm bürokratlarımıza Sakarya iş dünyamız adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Ekonomi
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Yüz binlerce insanı zehirleyeceklerdi! Miktar öyle böyle değil
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar