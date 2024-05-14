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SATSO Başkanı Akgün Altuğ: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Ekonomiye Pozitif Yansımaları Olacak

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ekonomik anlamda pozitif yansımalarının olacağını düşündüklerini belirtti. Altuğ, hükümetin, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik yeni tedbirler almasını net şekilde olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ekonomik anlamda pozitif yansımalarının olacağını düşündüklerini belirtti.

Altuğ, yazılı açıklamasında, hükümetin, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik yeni tedbirler almasını net şekilde olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Enflasyonun şu anda ülkenin en büyük sorunu olduğunu aktaran Altuğ, buna yönelik atılacak her adımın arkasında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile enflasyon sorununa yönelik önemli adımın atıldığına işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Açıklanan paketin, para ve maliye politikasında dengeyi sağlama gayretinin yanı sıra kamu tasarrufu ile de bütünlük sağlayarak sonuçları itibarıyla ekonomik anlamda pozitif yansımalarının olacağını düşünüyoruz. Bu pakete ek çıkarılacak her reform da asıl amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır. Bizler de iş dünyası olarak çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde enflasyona karşı üretimi silah olarak kullanacak ve üretimi artırmak için çalışacağız."

Kaynak: AA / Ekonomi

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