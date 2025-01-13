Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5,5 Milyon Geçiş

Sarp Sınır Kapısı 2024 yılı verileri açıklandı

2024 yılında Sarp Sınır Kapısından 5,5 milyon kişi ve 792 bin araç geçiş yaptı

ARTVİN - Türkiye'yi Kafkaslar ile Orta Asya'ya bağlayan en önemli kara hudut kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz 2024 yılında 5,5 milyon kişi ve 792 bin araç geçiş yaptı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024 yılı geçiş sayıları açıklandı. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, yaptığı açıklamada sınırdan toplamda 5,5 milyon yaya ve 792 bin aracın geçiş yaptığını belirtti. Ticaret verilerinde ise toplam 1,7 milyar dolarlık ihracat ve 106 milyon dolarlık ithalat kaydedildi.

Vali Turan Turhan "Sınır kapısında gümrük muhafaza memurlarının etkin çalışması sonucu yıl içerisinde toplam 421 yakalama gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında el konulan eşyalın toplam değeri 929 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Sarp Sınır Kapısı ile birlikte, Hopa Limanı da 2024 yılında büyük bir hareketlilik yaşadı. Limana toplamda 357 gemi giriş çıkış yaparken, bu faaliyetlerden 632 milyon lira gümrük vergisi tahsil edildi.

Elde edilen veriler, Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı'nın bölgesel ekonomiye ve Türkiye'nin uluslararası ticaretine sağladığı katkıyı gözler önünü serdi" ifadelerini kullandı.