Karayolları Genel Müdürü Gülşen, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Kazı Çalışmaları Tamamlama Töreni'nde konuştu Açıklaması

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İstanbul'un kuzey-güney ulaşımını güçlendiren Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin kazı imalatlarının tamamlandığını duyurdu. Proje, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı'na hızlı erişim sağlayacak.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Sarıyer- Kilyos Tüneli'nin kentin kuzey-güney ulaşımını güçlendiren stratejik bir proje olduğunu belirterek, "Yapım sürecinde hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu hem de tünel açma makinesi birlikte kullanılmış, TBM ile yürütülen kazı imalatları bugün itibarıyla tamamlanmıştır." dedi.

Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Kazı Çalışmaları Tamamlama Töreni'nde konuşan Gülşen, İstanbul'un merkez bölgelerini Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin, kentin kuzey-güney ulaşımını güçlendiren stratejik bir proje olduğunu söyledi.

Ahmet Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli ve çift tüp olarak projelendirilen tünel bağlantı yolları ile birlikte yüksek standartlı bir ulaşım hattı oluşturmaktadır. Yapım sürecinde hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu hem de tünel açma makinesi birlikte kullanılmış, TBM ile yürütülen kazı imalatları bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Projeyle Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı'na erişim daha hızlı ve kesintisiz hale gelecektir."

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak ulaştırma yatırımlarını, büyükşehirlerin artan hareketliliğine uzun vadeli çözümler sunan sürdürülebilir projeler olarak ele aldıklarını anlatan Gülşen, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin de bu anlayışın en önemli göstergelerinden olduğunu vurguladı.

Gülşen, "Bu çalışmaların ülke genelinde hayata geçirilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanımıza, çalışmalarımıza verdiği destek için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Karayolcu arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin en kısa sürede tamamlanmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
