Sarıgöl Ziraat Odası'ndan TARİŞ'e Kuru Üzüm Fiyat Eleştirisi

Manisa'nın Sarıgöl Ziraat Odası, TARİŞ tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatını yetersiz buldu.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, "Rekolte düşüklüğü, artan maliyetler ve TARİŞ'in çiftçi ile Ziraat Odası gibi kurumlardan görüş almadan karar almasını açıkça eleştiriyoruz. TARİŞ'in 9 numara üzüm için belirlediği 120 TL fiyat, ne yazık ki çiftçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bu yıl rekolte zaten oldukça düşük. Kuraklık, sıcaklar ve hastalıklarla mücadele eden üretici, bir de artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerinin altında eziliyor. Peki, TARİŞ bu fiyatı belirlerken sahaya inip çiftçinin derdini dinledi mi? Ziraat Odası gibi kurumlarla fikir alışverişinde bulundu mu? Maalesef hayır. Masa başında, sahadan ve üreticiden kopuk bir karar alındığını görüyoruz. 120 TL, ne düşük rekoltenin kaybını ne de artan girdi maliyetlerini karşılar. Çiftçi, emeğinin karşılığını alamamak bir yana, böyle bir fiyatla hayal kırıklığına uğratılıyor. TARİŞ'in görevi üreticiyi desteklemek olmalı. Ancak bu kararla çiftçinin sırtına bir yük daha bindirilmiştir. Fiyat açıklamadan önce bağa inilse, çiftçinin sesi dinlense ve Ziraat Odası gibi kurumlarla istişare edilseydi, daha adil bir rakam ortaya çıkardı. Bu fiyat ne adil ne de kabul edilebilir. Üreticinin alın teri ve toprağın bereketi bu kadar hafife alınmamalı. TARİŞ'in bu yanlıştan dönmesini, çiftçiyi merkeze alan bir fiyat politikası izlemesini bekliyoruz. Çünkü tarım, çiftçinin emeği olmadan ayakta kalamaz." ifadelerine yer verilirken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl ve çevresinde 9 numara üzüm olmadığını, bunun kırsal bölgelerde yetiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Beş kilo yaş üzümden bir kilo kuru üzüm elde ediliyor. Tarım ilacı, gübre ve mazot giderleri geçen yıla göre arttı ancak kuru üzüm fiyatı yerinde sayıyor. Sarıgöl'ün dağ köylerinde maden aramaları da yapılmakta. Biz Ziraat Odası olarak açılan davalarla bu çalışmaları durduruyoruz. İlçemizin 35 mahallesi var. Her muhtarımıza bilgi verdik, ancak sadece 5 muhtarımız katılım sağladı. Daha duyarlı olunmalı. İşçinin hammaddesi üzüm. Üretici, üzümü 15-17 TL arasında satıyor ancak piyasa fiyatı çok daha yüksek. Bu durum insafla bağdaşmaz. En azından üzüm, değerinde alınmalıdır." - MANİSA