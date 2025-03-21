Sarıgöl Üzüm Üreticileri Doğal Gübrenin Faydalarını Keşfediyor

Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarına önce milli toprak ardından da doğal hayvan gübresi verilmeye başlandı.

Sarıgöllü üzüm üreticileri bir yandan bağlarındaki kışlık çalışmalarını tamamlamaya çalışırken bir yandan da bahar aylarıyla birlikte doğal hayvan gübresi vermeye devam ediyor. Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Üzüm bağlarımızı her yıl bu aylarda önceden aldığımız koyun gübresini veriyoruz. Doğal hayvan gübresini vermeden önce milli toprak, ardından doğal koyun gübresini veriyorum. Daha etkili oluyor. Doğal gübreden hiç bir zaman vazgeçmem daha etkili oluyor. Üzümlerin salkımları bile yaz aylarında çok farklı olmakta." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarında kaliteli üzüm elde etmek için üzüm üreticileri hummalı çalışmalarını aralıksız devam ediyor. 113 bin dekarlık alanda yapılan üzüm üretiminde başta Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz çeşit üzüm üretimi ile Sarıgöl Ovası üzümleri yurt içi ve çeşitli ülkelere yaş olarak ihraç ediliyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Sultaniye üzümlerinin yaş olarak yüzde 80'inin yurt dışına ihraç edildiğini geriye kalan yüzde 20'lik bölümün ise kurutmalık ve sumalık (şaraplık -alkol) olarak değerlendiğini ifade etti. - MANİSA