Sarıgöl bağlarında gübreleme çalışmaları başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü sofralık üzüm bağlarında üreticiler, kaliteli bir sezon için kışlık ve hayvan gübresi verme çalışmalarına yoğunlaştı. Üreticiler, şubat ayında etkili olan yağışların ardından bağların gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Bağlarda budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çubukların tellere bağlanması ve dolu filelerinin örtülmesi gibi işlemler yapılırken, üreticiler bu kez de bağlara kışlık gübre verme çalışmalarına yoğunlaştı.

Sarıgöllü üreticiler, özellikle şubat ayında etkili olan yağışların ardından bağların gelişimini desteklemek amacıyla hayvan gübresi ve çeşitli kışlık gübreler kullandıklarını belirtti. Üreticiler, "Şubat ayında bol yağış oldu. Bağlarımıza kışlık ve hayvan gübresi vererek yaz sezonunda daha verimli ürün almak istiyoruz. Hedefimiz daha kaliteli ve bol üzüm yetiştirmek. Üzüm hasadı yapılana kadar bağlardaki çalışmalarımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık alanda, başta Sultaniye üzümü olmak üzere toplam 9 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Bölge üzümü hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
