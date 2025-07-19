Sarıgöl Ovası'nda Üzümler İçin Koruma Örtüleri Seriliyor

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağlarını doğa olaylarına karşı korumak için yapılan örtü çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ay sonuna kadar bağların yüzde 80'inin beyaz örtü altına alınması planlanıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üreticiler, ilk etapta doluya karşı koruma sağlamak amacıyla "folu tül" olarak bilinen dolu tüllerini bağlara seriyor. 6-8 yıl arasında kullanılabilen ve mayıs ayı sonlarında başlayan bu çalışmaların ardından bazı üreticiler, dolu tülünün altına beyaz kanaviçe naylon örtüler de sererek çift katlı koruma sağlıyor. Bu uygulamanın sıcak hava, toz, iri yağmur ve kırağıya karşı da etkili olduğu belirtiliyor.

"Üreticimize kredi desteği sağlanıyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarını korumaya yönelik örtü sistemleri için üreticilere kredi desteği sağlandığını belirtti. Ülgen, "Bir rulo kanaviçe örtü 500 metredir ve yaklaşık 750 metrekarelik alanı örtmektedir. Bu örtüler 4-5 yıl dayanıklıdır. Çiftçilerimiz yüzde 25 peşin, kalan yüzde 75'ini üç yıl vadeli krediyle ödüyor. Bu destekle üreticilerimiz bağlarını güvence altına alabiliyor." dedi.

"Erkenci hasat başladı, dikkatli olun"

Üzüm sezonunun erkenci çeşitlerle başladığını hatırlatan Başkan Ülgen, çiftçileri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ülgen, "Her yıl üzüm sezonunda parasını alamayan çiftçilerimiz oluyor. Bu yıl herkes dikkatli olsun. Üzüm sattığınız kişi ödeme yapmadan ortadan kaybolabilir. Bu nedenle bildik, güvenilir ve peşin alım yapan firmalarla çalışın. Şüphelendiğiniz durumlarda Ziraat Odamıza başvurun, biz sizin adınıza araştırma yaparız" diye konuştu.

"Üzüm para edecek, acele etmeyin"

Geçtiğimiz aylarda bölgede yaşanan dolu ve don afetlerinin bağlarda ciddi hasara neden olduğunu belirten Ülgen, "Üzüm rekoltesi düşük ama kaliteli ürün her zaman değer görür. Bu nedenle üreticilerimiz satış için acele etmesin. Üzüm bu yıl değerinde satılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl'de örtü serme işlemleriyle birlikte erkenci üzüm hasadının başladığı da bildirildi. - MANİSA