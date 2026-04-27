Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağlarında 'Fenomen Tel' seferberliği

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler, 2026 yılı ürünlerini zararlılardan korumak için 'fenomen tel' yöntemiyle mücadeleye başladı.

Halk arasında 'Japon tuzağı' olarak da bilinen fenomen tel sistemi, üzüm bağlarında unlu bit ve kurtçuk gibi zararlıların yayılmasını engellemek amacıyla kullanılıyor. İki veya üç asma aralıklarla bağlanan özel tellerin yaydığı koku sayesinde dişi ve erkek zararlıların buluşması önleniyor.

Yıllardır Sarıgöl ovasında uygulanan yöntem, üreticiler tarafından etkili bir koruma sistemi olarak görülüyor. Sarıgöllü üretici Hüseyin Karcı, Emcelli Mahallesi'nde başlattıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı: "2026 yılı ürünlerimiz için üzüm bağlarımızda fenomen tel uygulamasına başladık. Unlu bit için beş metre, kurtlar için yedi metre aralıklarla tellerimizi bağlıyoruz."

İlçede bağlarda çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

