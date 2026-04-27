Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağlarında "Fenomen Tel" seferberliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler, zararlılara karşı 'fenomen tel' yöntemiyle önlem almaya başladı. Halk arasında 'Japon tuzağı' olarak da bilinen sistem, bağları unlu bit ve kurtçuklardan koruyor.

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler, 2026 yılı ürünlerini zararlılardan korumak için 'fenomen tel' yöntemiyle mücadeleye başladı.

Halk arasında 'Japon tuzağı' olarak da bilinen fenomen tel sistemi, üzüm bağlarında unlu bit ve kurtçuk gibi zararlıların yayılmasını engellemek amacıyla kullanılıyor. İki veya üç asma aralıklarla bağlanan özel tellerin yaydığı koku sayesinde dişi ve erkek zararlıların buluşması önleniyor.

Yıllardır Sarıgöl ovasında uygulanan yöntem, üreticiler tarafından etkili bir koruma sistemi olarak görülüyor. Sarıgöllü üretici Hüseyin Karcı, Emcelli Mahallesi'nde başlattıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı: "2026 yılı ürünlerimiz için üzüm bağlarımızda fenomen tel uygulamasına başladık. Unlu bit için beş metre, kurtlar için yedi metre aralıklarla tellerimizi bağlıyoruz."

İlçede bağlarda çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü