Sarıgöl'de barajlar kış yağışlarını bekliyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarımsal sulamanın can damarı olan barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesi, yeni sulama sezonu öncesinde üreticileri endişelendirmeye başladı.

Sarıgöl Ovası'na hayat veren Buldan ve Afşar barajlarında doluluk oranları mevsim normallerinin altına geriledi. Geçtiğimiz yıllarda su tasarrufu sağlamak amacıyla kapalı sistem sulamaya geçilmesine rağmen, beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki su seviyesini kritik noktalara çekti. Bölge sakinleri ve çiftçiler, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajlardaki durumu endişeyle takip ediyor. Barajlardaki mevcut durumun tarımsal üretim için ciddi risk oluşturduğunu belirten çiftçi Mücahit Saraç, tek umutlarının kış ve bahar aylarında yağacak bol yağışlar olduğunu ifade etti. Yağışların yetersiz kalması durumunda yaz aylarında bağ sulama konusunda büyük sıkıntı yaşayacaklarını vurgulayan Saraç, barajların dolması için önümüzdeki ayların kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Afşar Barajı'nda da benzer bir tablonun yaşandığı Sarıgöl'de, üreticiler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da bereketli bir yağış sezonu için dua ediyor. - MANİSA