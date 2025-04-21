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Sarıgöl'de Zeytin Bahçeleri İçin Pamuklu Bit Uyarısı

Sarıgöl'de Zeytin Bahçeleri İçin Pamuklu Bit Uyarısı
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilere pamuklu bit zararlısı ile mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere 'Pamuklu bit' uyarısı yaparak mücadele zamanının geldiğini açıkladı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin üretilen tarım alanlarında yaptıkları incelemelerde çiftçileri uyarılarda bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, zeytinde pamuklu bit zararlısı ile mücadele zamanının geldiğini ifade etti. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Zeytin Bahçelerinizi kontrol ederek pamuklu bit zararlısı varsa çiçeklenme başlamadan ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılması gereklidir." diyerek üreticileri bahçelerindeki zeytin ağaçların kontrol etmelerini istedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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