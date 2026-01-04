Haberler

Sarıgöl'de üzüm hasadında sona gelindi

Sarıgöl'de üzüm hasadında sona gelindi
Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Musa Topdemir, yeni yılda dalından kopardığı taze üzümleri pazara sundu. Geç hasat yöntemi ile üretim yapan Topdemir, bu yıl da kaliteli üzümler ile sofraları süsleyecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde üzüm üreticisi Musa Topdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılda dalından kopardığı taze üzümleri satmayı başardı. Topdemir, 2026 yılına girilmesiyle birlikte 2025 yılının son üzümlerinin hasadına başladı.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm üretiminde uygulanan geç hasat ve dalında muhafaza yöntemleri, üreticilere önemli bir avantaj sağlamaya devam ediyor. Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde üretim yapan Musa Topdemir, bağlarında özenle muhafaza ettiği üzümleri yeni yılın ilk günlerinde hasat ederek pazara sundu.

Her yıl yeni yılda üzüm satmayı başardığını belirten Topdemir, "Kış üzümü kesimimiz devam etmekte. Kral sofralarını, masaları süsleyen ve dilek tutan gençlerimizin dilekleri inşallah kabul olacak bu üzümlerle. Şu anda da yine kral dediğimiz, kraliçe dediğimiz tüm ailelere, tüm sevdiklerimize yine 2026'da da kış üzümü, şifalı, eksi 7 derecede kırağıyı yemiş olan, kanserojen maddelerden arınmış olan kış üzümümüz yine sofralarımızı süslemeye devam edecek" dedi.

Sarıgöl'de son yıllarda dalında üzüm muhafazası yapan üretici sayısının arttığını belirten yetkililer ise, bu uygulamanın hem üreticiye ekonomik katkı sağladığını hem de Sarıgöl üzümünün kalitesini ve değerini artırdığını ifade etti. - MANİSA

