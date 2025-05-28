Sarıgöl'de Üzüm Üreticilerine Salkım Güvesi Uyarısı

Sarıgöl'de Üzüm Üreticilerine Salkım Güvesi Uyarısı
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Manisa'nın Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm üreticilerini salkım güvesinin 2'nci nesline karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı. 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde ruhsatlı tarım ilaçlarının kullanılması gerektiği belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm üreticilerini salkım güvesinin 2'nci nesline karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, üreticilerin 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde ruhsatlı, yumurta etkili tarım ilaçlarını kullanmaları gerektiği bildirildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından bağlarda yapılan incelemelerde, 2'nci nesil salkım güvesi larvalarına rastlandığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm bağlarımızda yapılan kontrollerde, salkım güvesinin ikinci nesil larvaları tespit edilmiştir. Üreticilerimizin 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde, yumurta etkili ruhsatlı zirai ilaçlar kullanarak bağlarında ilaçlama yapmaları gerekmektedir." dedi.

Akar, salkım güvesi ile mücadelenin verimli bir hasat için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin uyarılara titizlikle uymalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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