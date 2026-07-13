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Sarıgöllü üzüm üreticilerine kritik uyarı

Sarıgöllü üzüm üreticilerine kritik uyarı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, salkım güvesinin 3. nesline karşı 14-16 Temmuz'da ilaçlama yapmaları ve külleme ile unlu bit mücadelesini ihmal etmemeleri konusunda uyarıldı.

Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm üreticileri, salkım güvesinin 3. nesline karşı ovosit (yumurta) ilaçlaması yapmaları konusunda uyarıldı. Üreticilerden, 14-16 Temmuz tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları ve külleme ile unlu bit mücadelesini de ihmal etmemeleri istendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticilerine, bağlarda ekonomik kayıplara neden olan salkım güvesinin 3. nesline karşı ilaçlama uyarısı yapıldı.

Sarıgöl merkez ve ova mahallelerindeki bağlarda yapılan teknik incelemelerin ardından üreticilerin, salkım güvesinin üçüncü nesline karşı ovosit (yumurta) ilaçlamasını zamanında gerçekleştirmeleri istendi.

Yapılan açıklamada, üreticilerin 14, 15 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde bağlarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak ilaçlama yapmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, yaz döneminde bağlarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile unlu bit zararlısına karşı da mücadelenin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Üreticilerden, bağlarda düzenli kontrollerini sürdürmeleri ve tavsiye edilen tarihlerde ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçmeleri istendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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