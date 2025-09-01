Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Talep Azalınca Üzümlerini Kurutmaya Yöneldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümüne hem iç piyasada hem de ihracatta talep azalınca, üreticiler üzümlerini kurutmaya yöneldi.

Mayıs ayında bağları etkileyen don olayı ve ardından yaşanan dolu zararıyla büyük kayıplar yaşayan üreticiler, bu kez de talep yetersizliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Üreticiler, sıcak havaları fırsat bilerek bağlarından topladıkları üzümleri boş buldukları alanlarda kurutmalık olarak sermeye başladı.

Sarıgöl ve çevresinde iç piyasada sofralık yaş Sultaniye üzümünün kilosu 22-25 lira arasında alıcı bulurken, ihracat için kaliteli üzümler 35-70 lira arasında alım görüyor. Şaraplık üzümün fiyatı ise 15-16 lira civarında seyrediyor.

Üreticiler, dağ yamaçları, boş tarlalar ve yol kenarlarını kurutmalık üzüm sergileriyle doldurmaya başladı. Özellikle Sarıgöl-Alaşehir karayolu boyunca uzanan Alaşehir Çayı yatağı, serilen üzümler nedeniyle adeta üzüm tarlasına döndü.

"Talep azlığı var"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2025 yılında üzüm üreticilerinin zor bir sezon geçirdiğini belirterek, "Üzümlerimiz önce don, ardından dolu zararına uğradı. Şimdi de iç ve dış piyasada talep yetersizliği söz konusu. Yaş üzüm piyasası durgun. Bekletmek masrafı artırdığı için üreticilerimiz kurutmaya yöneldi. Sıcak havaları fırsat bilen üreticiler serim işlemlerini hızlandırdı. Kaliteli ihracatlık üzümler yaş olarak 35-70 liradan alınırken, iç piyasada 22-28 lira, şaraplık üzümler ise 15-16 lira arasında seyrediyor. Daha doğrusu piyasada alıcı azlığı var" dedi. - MANİSA