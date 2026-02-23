Haberler

Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri, bağlarda budama ve bağlama çalışmalarına devam ediyor. Kadın işçiler, bağ çubuklarını tellere bağlayarak masrafları azaltmak için imece usulü çalışıyor. Bu çalışmalar, sezon öncesinde verim ve kalite açısından büyük önem taşıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, bağlarda budama ve bağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarıgöl Ovası'nda bir yandan üzüm bağlarında budama işlemleri yapılırken, budaması tamamlanan alanlarda ise kadın işçiler tarafından çubukların tellere bağlanmasına geçiliyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında bağ çubukları özenle tellere sabitlenirken, kışlık gübreleme işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.

İlçede bağlardaki yoğun mesai çoğunlukla yevmiye usulü sürdürülürken, bazı üreticiler ise imece yöntemiyle maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

Bağlama çalışması yapan Hülya Akkaya, işlerin yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bağlarda işler çok yoğun oluyor. İşçi yevmiyelerinden tasarruf etmek için beş-on kadın bir araya gelerek 'ödünç' usulü sırayla birbirimizin bağlarını bağlıyoruz. İplerle çubukları tellere bağlayarak masrafları azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Sarıgöl'de üzüm üreticileri, sezon öncesi yapılan bu çalışmaların verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
