Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri İhracat İçin Hasada Çağrı İyi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden dünya sofralarına Sultani çekirdeksiz üzümü yetiştiren çiftçiler ihracat için tüccarların elini çabuk tutarak üzüm kesimlerine bir an önce başlamasını talep etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümü örtü altında hasat edilmeyi bekliyor. 113 bin dekarlık alanda üretimi yapılan üzümün örtü altında bekletilmemesini isteyen üreticiler, ihracat ürünü üzümlerin bir an önce hasat edilmesini istiyor. İhracatçılara hasat için çağrıda bulunan üreticiler tüccarların ellerini çabuk tutması ve işleri hızlandırmasını istedi.

Üzüm bağlarına gözü gibi baktığını ifade eden üzüm üreticisi İlyas Tosun, "Üzüm bağlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Yıllardır ziraat mühendisleri ile çalışarak son sistem uygulamaları yapıyor kaliteli üzüm alabilmek için adeta bağın içerisinden çıkmıyoruz. Kısaca salkım, salkım mücadele ediyoruz" dedi.

İhracatçılardan hasat için işlemleri hızlandırmasını isteyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda üzüm Ülkü yapılıyor. İlçe genelinde dokuz çeşit üzüm yetiştirilmektedir.kaliteli üzümlerimiz örtü altona alınarak Ocak ayına kadar hasat edilmektedir. Bağlarda binlerce ton üzümümüz bekliyor kesimlerde devam etmektedir. Yaş üzümlerimizin iç ve dış piyasada değerlenirken bir kısmı da kurutuluyor. Ancak üzümde ihracatçım kesimlerin hız kazanmasını istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA