Haberler

Sarıgöl'de üzüm bağları doluya karşı fileyle korunuyor

Sarıgöl'de üzüm bağları doluya karşı fileyle korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, dolu riskine karşı bağlarını korumak için örtü çalışmaları yapılıyor. Dolu fileleri ile bağların kaplanması hedefleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, bağlarını dolu tehlikesine karşı korumak için örtü çalışmalarını hızlandırdı. İlçede kurulan ekipler, bağları dolu fileleriyle kaplayarak ürün kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm üreticileri, Mart ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam edebilen dolu riskine karşı bağlarını korumak için dolu file örtü sistemlerini kurmaya devam ediyor. Oluşturulan örtü ekipleri üreticilerin taleplerine göre sırayla bağlara giderek çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Üretici Yıldırım Helvacı, dolu file sisteminin devlet destekli krediyle kurulduğunu belirterek, "Dolu olayları bölgemizde genellikle Mart ayında başlar ve Temmuz ayına kadar devam eder. Bu nedenle bağlarımızı doluya karşı korumak için örtü sistemi kuruyoruz. Bazı üreticilerimiz hasat sonuna kadar bu örtüleri bağların üzerinde bırakarak önlemlerini sürdürüyor." dedi.

Bağlarda çalışan tarım işçisi Ramazan Karahan ise Sarıgöl Ovası'nda çok sayıda örtü ekibi kurulduğunu belirterek, "Önce bağların üzerine dolu fileleri çekiyoruz. Daha sonra Haziran ayında sıcak, kırağı ve iri yağmurlara karşı beyaz kanaviçe örtüler kullanıyoruz. Ekiplerimiz genellikle 8-10 kişiden oluşuyor ve bir günde iki ya da üç bağın örtüsünü tamamlayabiliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 85'inin çeşitli koruyucu örtülerle kaplandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış