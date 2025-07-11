Sarıgöl'de Sultaniye Üzümleri İçin Örtü Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında örtü çalışmaları aralıksız sürüyor. Haziran ayı sonunda başlayan çalışmaların temmuz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Gençlerden oluşan ekipler, sabahın erken saatlerinde bağlarda mesaiye başlıyor. Kendi aralarında oluşturdukları gruplarla sıraya aldıkları bağlarda örtü işlemlerini titizlikle sürdüren ekipler, bağların üzerini naylon brandalarla kaplayarak üzümleri doğal afetlere karşı koruma altına alıyor.

Emcelli Mahallesi'nden ekip başı Bahri Çınar, örtü işlemi tamamlanan her bağ sonrası dua ederek işi noktaladıklarını belirtti. Çınar, "Benim ekibim bağın örtü bitiminde, ekip başı olarak ben, 'Allah'ım tedbir bizden, takdir sizden' diyerek dua ediyoruz ve işimizi tamamlayıp ayrılıyoruz." dedi.

Sarıgöl'de bağlarının yüzde 90'ı örtü altında

Sarıgöl Ovası'nda bulunan yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 90'ının örtü altına alındığı bildirildi. Bu sayede başta dolu, aşırı yağış ve sıcak rüzgar gibi doğal afetlerin bağlara vereceği zararların önüne geçiliyor. İlçede yetiştirilen dokuz farklı üzüm türünün yüzde 80'lik kısmı ise yaş olarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda satılıyor. - MANİSA