Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Bağlarına Kışlık Gübreleme Başladı

Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Bağlarına Kışlık Gübreleme Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaz aylarında kaliteli üzüm elde etmek amacıyla kışlık gübreleme çalışmalarına başlandı. Üreticiler, toprak altı gübreleme ile bağların verim ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarına kışlık gübre verilmeye başlandı.

Yaz aylarında kaliteli üzüm elde etmek amacıyla, iyi tarım uygulamaları kapsamında üzüm bağlarına kışlık gübre veriliyor. Üreticiler, traktörlerle bağların sıra aralıklarına gübre makineleriyle toprak altı gübrelemesi yaptıklarını belirtti. Üzüm üreticileri, "Yaz aylarındaki verim ve kaliteyi artırmak için kış aylarında toprağa belirli oranda gübre veriyoruz. Yağmurla birlikte toprak altında eriyen bu gübreler, asmalara fayda sağlıyor. Bu işlem, kışlık bakım çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır." dedi.

Sarıgöl Ovasındaki üzüm üreticileri, kışlık bağ bakım çalışmaları kapsamında budama, tel germe, çubuk bağlama, kırılan direklerin yenilenmesi ve gübreleme gibi işlemlere olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. - MANİSA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
img

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
img

Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.