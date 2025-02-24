Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Bağlarına Kışlık Gübreleme Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarına kışlık gübre verilmeye başlandı.

Yaz aylarında kaliteli üzüm elde etmek amacıyla, iyi tarım uygulamaları kapsamında üzüm bağlarına kışlık gübre veriliyor. Üreticiler, traktörlerle bağların sıra aralıklarına gübre makineleriyle toprak altı gübrelemesi yaptıklarını belirtti. Üzüm üreticileri, "Yaz aylarındaki verim ve kaliteyi artırmak için kış aylarında toprağa belirli oranda gübre veriyoruz. Yağmurla birlikte toprak altında eriyen bu gübreler, asmalara fayda sağlıyor. Bu işlem, kışlık bakım çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır." dedi.

Sarıgöl Ovasındaki üzüm üreticileri, kışlık bağ bakım çalışmaları kapsamında budama, tel germe, çubuk bağlama, kırılan direklerin yenilenmesi ve gübreleme gibi işlemlere olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. - MANİSA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)