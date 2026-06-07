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Sarıgöl Ovası beyaza bürünmeye hazırlanıyor

Sarıgöl Ovası beyaza bürünmeye hazırlanıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarını sıcak, dolu, yağmur ve kırağı gibi doğa olaylarından koruyan beyaz naylon örtüler için hazırlıklar başladı. Üreticiler, hasada kadar bağları koruyacak örtüler için ekipler oluşturarak sıra almaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarını sıcak, dolu, yağmur ve kırağı gibi doğa olaylarından koruyan beyaz naylon örtüler için hazırlıklar başladı. Üreticiler, hasada kadar bağları koruyacak örtüler için ekipler oluşturarak sıra almaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlarda, ürünleri doğa olaylarından korumak amacıyla yapılan örtü hazırlıkları başladı.

Sarıgöl Ovası'nda bulunan üzüm bağlarının yaz aylarında aşırı sıcaklar, dolu, şiddetli yağışlar, toz, çiğ ve kırağı gibi olumsuz hava şartlarından korunması amacıyla kullanılan beyaz naylon kanaviçe örtüler için ekipler oluşturuldu. Haziran ayının ikinci haftasında başlaması planlanan örtü çalışmaları öncesinde üreticiler ve örtü ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak sıra almaya başladı.

8 ila 12 kişiden oluşan ekipler tarafından gerçekleştirilecek örtüleme çalışmalarının temmuz ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor. Örtüler, üzüm hasadı yapılıncaya kadar bağların üzerinde kalarak ürünleri olumsuz hava şartlarına karşı koruyor.

Sarıgöl ve çevresinde bulunan yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağı alanının yüzde 90'ının beyaz örtülerle kaplandığı belirtilirken, kullanılan örtülerin kullanım ömrünün ise iki ile dört yıl arasında değiştiği ifade edildi.

Üreticiler, örtüleme sisteminin özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerine karşı üzüm kalitesinin korunmasında önemli rol oynadığını belirterek, uygulamanın hem verimi hem de ürün kalitesini artırdığını dile getirdi.

Hasat dönemine kadar bağların adeta koruyucu bir kalkanla kaplandığı Sarıgöl Ovası'nda, örtü çalışmalarıyla birlikte yoğun mesai dönemi de başlamış oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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