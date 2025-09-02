Haberler

Sarıgöl'de Kışlık Pekmez Yapımına Başlandı

Sarıgöl'de Kışlık Pekmez Yapımına Başlandı
Sarıgöl ve mahallelerinde 2025 yılı üzümlerinden kışlık pekmez yapımına başlandı. Uzmanlar, pekmezin soğuk algınlığına karşı koruyucu ve enerji verici özellikleri olduğunu belirtiyor.

Sarıgöl ve mahallelerinde 2025 yılı üzümlerinden kışlık pekmez yapımına başlandı. İlçede genellikle eylül ayı başında başlayan pekmez üretimi, aralık sonuna kadar kışlık ihtiyaç kadar sürerken, fazla üretimlerin satışa sunulduğu belirtildi.

Kış aylarında beslenmede önemli bir yere sahip olan pekmez, içerdiği mineral ve vitaminler açısından da oldukça değerli. Pekmez yapımında üzümler, özel pekmez toprağı ile çuvallar içinde ezilerek şırası çıkarılıyor, ardından kazanlarda koyulaşana kadar kaynatılıyor ve dinlendirilerek kışlık olarak bidon ve cam kavanozlarda saklanıyor.

Uzmanlar, pekmezin soğuk algınlığına karşı koruyucu, enerji verici ve kan yapıcı özelliği ile adeta bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
