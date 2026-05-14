Kaymakam Dalak'tan üreticiye destek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu'nu ziyaret eden Kaymakam Halil Dalak, kursiyerlerle bir araya gelerek üretimin ve eğitimin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Karacaali Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu'nu ziyaret etti.

Kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Halil Dalak, kursa katılan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Dalak, eğitimlerin üretime katkı sunduğunu belirterek kursiyerlere başarılar diledi.

Ziyarette Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da yer aldı. Yetkililer, kurs kapsamında verilen eğitimler hakkında bilgi alırken, kursiyerlerle hayvancılık faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Karacaali Mahallesi'nde açılan kursta vatandaşlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı